Ljubljanska borza: Delnice Petrola po liberalizaciji cen naftnih derivatov pridobile šest odstotkov

Ljubljana, 24. septembra - Indeks na Ljubljanski borzi je danes pridobil poldrugi odstotek, vlagatelji pa so sklenili za 1,46 milijona evrov poslov. Zvezda dneva so bile delnice Petrola, ki so se po napovedani liberalizacij cen pogonskih goriv podražile za več kot šest odstotkov. Z 638.890 evrov sklenjenih poslov so bile tudi najprometnejše delnice dneva.