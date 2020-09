Poslanci podprli zakonska predloga za omejitev delovanja t. i. vard

Ljubljana, 24. septembra - Poslanci so na današnji seji DZ z 48 glasovi za in enim proti podprli dopolnitve zakona o varstvu javnega reda in miru ter zakona o nadzoru državne meje, ki so ga v opozicijskih SD, LMŠ in SAB predlagali z namenom omejitve delovanja paravojaških enot oziroma t. i. vard. Na glasovanju je bilo sicer prisotnih 84 poslancev.