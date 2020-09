Prihodnji mesec naj bi Pahor gostil srečanje najvišjih predstavnikov vseh vej oblasti

Ljubljana, 24. septembra - Predsednik republike Borut Pahor je danes na delovnem pogovoru gostil predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča in ministrico za pravosodje Lilijano Kozlovič. Kot so sporočili iz urada, so se dogovorili za organizacijo srečanja najvišjih predstavnikov vseh vej oblasti, ki bo na Pahorjevo vabilo potekalo predvidoma sredi prihodnjega meseca.