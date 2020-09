Kranj, 23. septembra - Policija je preklicala iskanje 13-letnega Aljaža Ambrožiča z Bleda. V iskalni akciji policije, gorskih reševalcev, gasilcev, vodnikov reševalnih psov in Letalske policijske enote so Aljaža poškodovanega našli na območju Straže. Otroku so nudili zdravniško pomoč, okoliščine pa ne kažejo na tujo krivdo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.