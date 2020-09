Pristojni o krepitvi zaupanja v delovanje tožilstva in policije

Ljubljana, 23. septembra - Predstavniki pravosodnega in notranjega ministrstva ter vrhovnega državnega tožilstva in policije so danes govorili o krepitvi zaupanja v delovanje tožilstva in policije za izboljšanje operativnega dela na tej ravni. Posebna delovna skupina bo preverila, ali so potrebne spremembe normativnih okvirov ali izboljšanje operativne prakse.