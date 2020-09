S slovenskimi potovalnimi agencijami lani potovalo 772.000 domačih turistov

Ljubljana, 26. septembra - Slovenske potovalne agencije so lani organizirale potovanja z najmanj eno prenočitvijo za 772.000 domačih turistov. 121.000 teh turistov je prenočevalo v Sloveniji, 652.000 pa v tujini. Najpogostejši cilj potovanj domačih turistov v tujino je bila Hrvaška, sledile so Italija, Grčija in Avstrija, kažejo podatki statističnega urada.