Policista mladoletnico brez maske z avtobusa odstranila zaradi neprimernega obnašanja

Vransko, 22. septembra - Na družbenih omrežjih so popoldne zaokrožile objave o mladoletnici, ki naj bi jo policisti na Vranskem obravnavali, ker na avtobusu ni nosila zaščitne maske, kasneje pa še vklenili v lisice. Na generalni policijski upravi so pojasnili, da sta morala policista uporabiti silo zaradi nesodelovanja potnice in njenega nesramnega vedenja.