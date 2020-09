Ministrstvo za petino povečalo sredstva za pomoč s prehranskimi izdelki

Ljubljana, 22. septembra - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je avgusta začelo dobavljati prehranske izdelke za socialno in materialno najbolj ogrožene ljudi. V luči blaženja posledic epidemije covida-19 je ministrstvo letos za več kot 20 odstotkov povečalo prvotna sredstva, ki so bila za letos namenjena nakupu prehranskim izdelkov.