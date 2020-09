Sejem Agra konec tedna tudi v živo

Gornja Radgona, 22. septembra - Kmetijsko-živilski sejem Agra, ki letos poteka pretežno na spletu, bo konec tedna goste sprejel tudi v živo. Na sejmišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni bo festival dogodivščin, v okviru katerega so pripravili več posvetov, predavanj in delavnic, izmenjavo semen in pridelkov, predstavili bodo tudi tamkajšnje sejemske vrtove.