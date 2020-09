Šolsko ministrstvo zavodom zagotovilo pol milijona mask

Ljubljana, 22. septembra - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je vzgojno-izobraževalnim zavodom pred začetkom šolskega leta zagotovilo, da jim bo pri oskrbi z zaščitno opremo pomagalo. V ta namen jim je priskrbelo dodatnih 500.000 zaščitnih mask, ki so jih lahko prevzeli na regijskih izpostavah uprave za zaščito in reševanje, so za STA sporočili z ministrstva.