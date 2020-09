Newyorške borze nov teden začele s padci

New York, 21. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje dan sklenili s padci, že tretjič zapored. Vlagatelje še naprej skrbi vnovično naraščanje okužb s koronavirusom po svetu in zaostrene predvolilne politične razmere v ZDA, ki ne obetajo dogovora o novem paketu javnofinančnih spodbud za gospodarstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.