V ljubljanski Operi premierno balet Gusar Adolpha Adama

Ljubljana, 22. septembra - Ljubljanska Opera bo nocoj prvič uprizorila celovečerni balet Gusar Adolpha Adama. Delo iz sredine 19. stoletja so prvih sto let po nastanku izvajala le redka gledališča, v 60. letih prejšnjega stoletja pa sta k njegovi popularnosti prispevala plesalca Margot Fontayne in Rudolf Nurejev. Koreografijo je pripravil Jose Carlos Martinez.