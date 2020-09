Rešena skrivnost nedavnega množičnega pogina slonov v Bocvani

Gaborone, 21. septembra - Za doslej nepojasnjeni pogin več sto slonov maja in junija letos v Bocvani so bili krivi strupi, ki so jih v tamkajšnjo vodo izločale mikroskopske alge, imenovane modrozelene cepljivke ali cianobakterije, na spletu poroča britanski BBC. V Bocvani sicer živi kar tretjina afriške populacije slonov, njihov pogin pa je sprožil veliko zaskrbljenost.