Na Ljubljanski borzi NLB in Petrol dvigujeta SBI TOP

Ljubljana, 21. septembra - Trgovalni dan na Ljubljanski borzi se odvija v znamenju zmerne rasti indeksa SBI TOP. Ta je bil okoli 11.30 0,15 odstotka nad izhodiščem. Navzgor so mu pomagale delnice NLB in Petrola, medtem ko so negativno protiutež predstavljale delnice Pozavarovalnice Sava in Zavarovalnice Triglav. Najprometnejše delnice, Krkine, so stagnirale.