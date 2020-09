Bryson DeChambeau - Nori profesor ali revolucionarni znanstvenik

New York, 21. septembra - Sedemindvajsetletni Kalifornijec Bryson DeChambeau je z zmago na odprtem prvenstvu ZDA odprl niz vprašanj o prihodnosti golfa. Njegova vizija je jasna - z močjo in precej daljšimi začetnimi udarci pokoriti konkurenco. Na Winged Footu mu je to uspelo. Prvič v karieri je osvojil major in to s šestimi udarci naskoka pred najbližjim zasledovalcem.