Dars z razpisom išče izvajalca del za hitro cesto Ormož-Ptuj

Ljubljana, 21. septembra - Dars je objavil razpis, s katerim išče izvajalca del za gradnjo dveh faz dolgo pričakovane hitre ceste Ormož-Ptuj. Gre za etapi med Ormožem in Gorišnico in nato do Markovcev, medtem ko morajo traso mimo Ptuja do priključka na avtocestni križ še poiskati. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je gradnjo napovedal za začetek naslednjega leta.