Za Bidna Trumpov načrt zapolnitve mesta na vrhovnem sodišču zloraba oblasti

Philadelphia, 21. septembra - Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden se je v nedeljo zavzel za to, da bi naslednika vrhovne sodnice Ruth Bader Ginsburg imenoval zmagovalec predsedniških volitvah. Predsednik Donald Trump je namreč napovedal skorajšnje imenovanje, a je Biden to označil za "zlorabo oblasti" in pozval večinsko republikanski senat, naj glasovanje odloži.