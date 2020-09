Bryson DeChambeau zmagovalec 120. OP ZDA

New York, 21. septembra - Ameriški golfist Bryson DeChambeau je v nedeljo osvojil svoj prvi večji naslov, potem ko je zadnji dan odigral tri udarce pod parom igrišča in postal zmagovalec 120. odprtega prvenstva ZDA. Sedemindvajsetletnik je na igrišču Winged Foot v zvezni državi New York premagal drugouvrščenega rojaka Matthewja Wolffa za šest udarcev.