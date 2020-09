Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. in 20. 9.)

Ljubljana, 20. septembra - Tuje tiskovne agencije so danes poročale predvsem o kolesarskem uspehu Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča na kolesarski dirki po Franciji. Poročale so tudi o aktualnem številu okuženih s koronavirusom v Sloveniji, na novo sprejetih ukrepih za njegovo omejitev in neuspešni interpelaciji zoper slovenskega notranjega ministra Aleša Hojsa.