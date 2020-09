Na prvi virtualni splošni razpravi svetovnih voditeljev ZN tudi Pahor in Logar

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 21. septembra - Letošnja splošna razprava svetovnih voditeljev ob začetku novega zasedanja Generalne skupščine ZN bo prvič v 75-letni zgodovini svetovne organizacije potekala brez fizične prisotnosti voditeljev in njihovih delegacij na sedežu ZN. Z virtualnimi nastopi v New York "prihajata" tudi predsednik Borut Pahor in zunanji minister Anže Logar.