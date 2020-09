Konzorcij preiskovalnih novinarjev razkril sumljive bančne transkacije

Ljubljana, 20. septembra - Konzorcij preiskovalnih novinarjev je razkril sumljive bančne transakcije, ki so jih ameriške banke med 2000 in 2017 predložile uradu za preprečevanje finančnega kriminala. Dokumenti niso nujno dokaz o nezakonitem ravnanju, ponujajo pa vpogled v pretakanje denarja sumljivega izvora. Nanašajo se tudi na fizične osebe in podjetja iz Slovenije.