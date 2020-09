Pogačar v kronometru ugnal Rogliča in dobil letošnji Tour

pripravil Aljoša Žvirc

Pred vožnjo na čas je le malokdo napovedoval takšen razplet. Toda na ploščadi lepih deklet, kot se glasi prevod Planche des Belles Filles, kjer je bil zaključek predzadnje, 20. etape, je 21-letnik s Klanca pri Komendi zrežiral enega največjih kolesarskih preobratov in tik pred Parizom vzel skupno zmago rojaku Rogliču.

Slovenija ima tako po prvem mestu na španski pentlji še zmagovalca dirke po Franciji. Po osvojeni lanski dirki po Španiji je bil Roglič pred svojo še drugo veliko zmago na tritedenski preizkušnji zapovrstjo, a je imel Pogačar drugačne načrte. S tem pa je mladi kolesarski zvezdnik postal drugi najmlajši zmagovalec dirke po Franciji v zgodovini. Mlajši je bil le Francoz Henri Cornet, ki je davnega leta 1904 slavil zmago le dan pred 20. rojstnim dnem.

Dan pred dopolnjenim 22. letom pa se bo na oder za zmagovalce na Elizejskih poljanah v Parizu povzpel Tadej Pogačar. Slednji je od samega začetka današnjega kronometra vrtel pedala na vso moč in skozi celotno traso pridobival proti starejšemu rojaku.

Slednji sicer ni odpeljal slabega kronometra, končal ga je na petem mestu, toda danes je bil Pogačar enostavno premočan. Na vzponu, dolgem 5,9 kilometra s povprečnim naklonom 8,5 odstotka, je Pogačar Rogliču vzel kar minuto in 19 sekund.

"Zagotovo sem razočaran nad rezultatom in nad sabo. Dal sem 110 odstotkov, vse, kar sem lahko, ampak Tadej je bil močnejši in je zasluženo osvojil zmago," je za RTV Slovenija v mešani coni dejal 30-letni Kisovčan. Za Pogačarjem je zaostal minuto in 56 sekund, potem ko je predzadnjo etapo Toura začel z lepo prednostjo 57 sekund.

"Seveda upaš, da bo dovolj, ampak to je pač kolesarstvo in ogromno stvari se lahko zgodi. Dal sem vse, kar sem lahko, in ne morem si veliko očitati," je dodal kolesar Jumbo-Visme, ki se zdaj lahko pohvali z uvrstitvijo na stopničke na vseh treh velikih dirkah. Ima tretje mesto z Gira 2019, prvo mesto z lanske Vuelte in po novem tudi drugo s Toura.

Prvo mu je vzel Pogačar, ki je pred vzponom na drugem vmesnem času zaostajal le eno sekundo za vodilnim in na koncu v etapi drugouvrščenim Tomom Dumoulinom (Jumbo-Visma). Vendar je tudi odličnega Nizozemca, svetovnega prvaka v kronometru leta 2017, ki ni zamenjal kolesa tako kot slovenska zvezdnika, zanesljivo pustil za seboj. Kot vse ostale.

"Mislim, da sanjam. Ne vem, kaj naj rečem. Neverjetno," je v hitri izjavi po kronometru dejal 21-letnik s Klanca pri Komendi. "Ne vem sploh, kaj naj rečem. Ne vem, kdaj se mi bo posvetilo. Ampak res sem ponosen na ekipo, res so opravili veliko dela in način, na katerega smo dobili rumeno majico na zadnji dan ... To je nekaj, o čemer smo lahko le sanjali. To je izjemno," še naprej ni mogel verjeti mladi zvezdnik kolesarskega športa.

Toda verjel je tako on kot njegova ekipa. Nenazadnje je Pogačar pred meseci večkrat odpeljal traso današnjega kronometra. "Trikrat je dva meseca nazaj opravil pot trase skupaj z glavnim športnim direktorjem, tako da jo je poznal do potankosti. Danes je nadgradil vse to veliko delo, ki smo ga opravili v pripravah na Tour," je za RTV Slovenija po etapi dejal Andrej Hauptman, ki poleg funkcije direktorja UAE Team Emirates opravilaj tudi vlogo selektorja slovenskih kolesarjev.

Njegove besede je potrdil tudi mladi zvezdnik. "Poznal sem vsak meter te ceste, vsako luknjo, kje je treba pospeševati, ker je to cesta, ki jo moraš poznati in res se moram zahvaliti prav vsakemu posamezniku v ekipi. Na koncu mi je uspelo," je razlagal v izjavi za Tour. Podatkov s ceste pa ni imel ves čas.

"Poslušal sem ekipo po radiu na ravnem delu, potem pa jih nisem več slišal, ker so bili navijači na vzponu preglasni. Nisem poznal razlike. Dal sem vse od sebe in se peljal 'ful gas' od starta do cilja," je še dodal Pogačar, ki je po Francozu Laurentu Fignonu postal prvi debitant z zmago na Touru po letu 1983.

Na koncu etape je imel kolesar s Klanca pri Komendi kar minuto in 21 sekund prednosti pred drugouvrščenim Dumoulinom, z istim zaostankom je tretje mesto osvojil Avstralec Richie Porte (Trek-Segafredo). Nekaj, kar ob končni nagradi - rumeni majici - ostane kar malce skrito v poplavi navdušenja ob slovenski kolesarski evforiji.

Roglič je sicer kronometer od Lura do Planche des Belles Fillesa (36,2 km) začel dobro, v prvem delu trase je bil le 13 sekund za Pogačarjem, ki je na stezi krenil na vse ali nič. Zdelo se je, da 30-letni Kisovčan varčuje nekaj moči za vzpon, toda na njem je Pogačar napravil ogromno razliko in postavil rekorden čas, kljub temu da je zamenjal kolo.

Na vzponu je bil mladi član UAE Team Emirates nerešljiva uganka za tekmece. Sekunde v GPS primerjavi so Rogliču neusmiljeno uhajale iz rok. Pogačar je po vsega nekaj kilometrih vzpona že virtualno prevzel rumeno majico, ob koncu pa je še pospešil in zanesljivo dobil etapo.

Vzpon je odločil zmagovalca tako v etapi kot na dirki po Franciji, poleg rumene majice pa je Pogačar s sijajnim vzponom vzel tudi pikčasto majico najboljšega hribolazca, ki je bila v lasti lanskega zmagovalca Gira, Ekvadorca Richarda Carapaza.

Ta je na ravnem delu preračunljivo kolesaril počasi, se pripravljal samo na vzpon, a tudi tam ga je Pogačar, ki je na valu adrenalina jezdil proti vrhu vzpona, zanesljivo prehitel z rekordnim časom 16:10, s čimer je bil hitrejši tudi od svojega moštvenega kolega Fabia Aruja (16:12) iz leta 2017.

Poleg rumene in pikčaste je še vedno 21-letnik vzel tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja. Pred Špancem Enricom Masom (Movistar) je imel na koncu šest minut in sedem sekund prednosti v skupnem seštevku. Najboljši na dirki po Franciji je na koncu torej vzel tri od štirih razpoložljivih majic. Le zelena bo pripadla Ircu Samu Bennettu (Deceuninck-Quick-step).

V nedeljo bo na sporedu le še formalnost in procesija po Parizu v dolžini 122 kilometrov, kjer se bodo za etapno zmago udarili sprinterji. Elizejske poljane pa bodo po koncu tekmovalnega dela odete v slovenske barve, saj bo Pogačarja in Rogliča na zaključni ceremoniji tam spremljalo več sto navijačev s sončne strani Alp.