Odbojkarice Krima skoraj šokirale Novo KBM Branik

Ljubljana, 19. septembra - Odbojkarice Nove KBM Branika, državne podprvakinje, so bile v uvodnem krogu prvenstva blizu neugodnega presenečenja. Proti novincu v ligi, Krimu so že bile v izgubljenem položaju, a so se rešile in na koncu zmagale s 3:2. V primorskem derbiju je Luka Koper premagala Ankaran s 3:1.