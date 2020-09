Tonin: Skrb za nadaljnji razvoj slovenskega gasilstva je prioriteta

Šentjernej, 19. septembra - Na slavnostni seji plenuma Gasilske zveze Slovenije so danes podelili letošnje nagrade posameznikom za njihovo izjemno delo in zasluge pri razvoju gasilske organizacije in požarnega varstva v Sloveniji. Seje se je udeležil tudi minister za obrambo Matej Tonin, ki je poudaril, da je skrb za nadaljnji razvoj slovenskega gasilstva prioriteta.