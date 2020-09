Na okrogli mizi izpostavili promocijo zdravja na delu

Ljubljana, 18. septembra - Na okrogli mizi na konferenci o zdravju delovno aktivne populacije pod okriljem projekta Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela so izpostavili promocijo zdravja na delu. Delovna mesta je treba narediti čim bolj prijazna in prilagojena posameznikom, so pozvali in spodbudili tudi posameznike k zdravemu življenjskemu slogu.