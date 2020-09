Vizjak na geodetskem dnevu o pomenu kakovostnih podatkov

Ljubljana, 18. septembra - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je v nagovoru na 48. Geodetskem dnevu, ki je danes potekal prek spleta, podčrtal pomen kakovostnih podatkov. Z njimi lahko v digitalni obliki in dobrim načrtovanjem dosežemo, da bo celotna gradnja objektov hitrejša, učinkovitejša in zaradi tega tudi bolj racionalna, so povzeli na ministrstvu.