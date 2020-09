Stekla je gradnja navezovalne ceste med Ljubečno in priključkom Celje vzhod

Celje, 18. septembra - Ministrstvo za infrastrukturo je začelo z gradnjo navezovalne ceste Ljubečna-avtocestni priključek Celje vzhod, ki bo zelo razbremenila omrežje tamkajšnjih obstoječih cest. Pomembna bo predvsem za voznike iz Vojnika, Arclina, Ljubečne in Šmiklavža, ki bodo imeli hitrejši in varnejši dostop do avtoceste, so sporočili iz celjske občine.