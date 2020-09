V trgovini v naselju Miren zagorelo zaradi poškodbe električnega kabla v pisarni

Miren, 18. septembra - Do požara v trgovskem objektu v naselju Miren v občini Miren-Kostanjevica, zaradi katerega so morali v četrtek ponoči iz bližnjih blokov evakuirati 30 ljudi, je prišlo zaradi poškodbe oz. pregretja napajalnega električnega kabla, ki je bil nameščen pod pisalno mizo v eni od pisarn, so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica. Škodo še ocenjujejo.