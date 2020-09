V Mariboru konec tedna 30. športni vikend

Maribor, 19. septembra - Športna zveza Maribor bo danes in v nedeljo v Mariboru pripravila jubilejni že 30. Športni vikend Maribora, ki so ga zaradi epidemioloških razmer iz običajnega spomladanskega termina prestavili na jesen. Športno dogajanje bo ta konec tedna posebej živahno na in pod Pohorjem, pa tudi na številnih drugih prizoriščih po mestu.