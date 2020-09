S podelitvijo nagrad in priznanj obeležili dan Univerze v Mariboru

Maribor, 18. septembra - Univerza v Mariboru obeležuje 45 let obstoja v spremenjenih okoliščinah, med drugim je covid-19 močno omejil prisotnost na današnji slovesnosti s podelitvijo nagrad in priznanj študentom in profesorjem ob dnevu univerze. Najvišje priznanje, naziv častni doktor, je prejel Wolfgang Jelinek z Univerze v Gradcu.