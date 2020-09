Na dražbi za okostje tiranozavra Stana pričakujejo rekorden znesek

New York, 20. septembra - Na dražbi v New Yorku bodo prihodnji mesec ponudili okostje 12-metrskega tiranozavra z vzdevkom Stan. Prodajna cena skeleta, ki velja za enega najpopolnejših najdenih primerkov, bi lahko dosegla rekorden znesek. Okostje s 188 kostmi so odkrili leta 1987 blizu mesta Buffalo v Južni Dakoti in so ga izkopavali ter rekonstruirali več kot tri leta.