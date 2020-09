Izdali že več kot 140.000 vozovnic za brezplačen prevoz

Ljubljana, 17. septembra - Upokojenci in drugi upravičenci, ki jim ta ugodnost pripada, so do danes pridobili 140.160 vozovnic za brezplačen prevoz, je danes sporočilo ministrstvo za infrastrukturo. Ministrstvo je ob tem v sodelovanju s prevozniki zagotovilo dodatnih 8000 kartic, ki bodo na prodajnih mestih vseh prevoznikov najkasneje v ponedeljek.