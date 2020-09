Državni svetniki podprli predlog rebalansa proračuna

Ljubljana, 17. septembra - Državni svet je podprl predlog rebalansa letošnjega proračuna. Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in interesna skupina lokalnih interesov so predlog podprle, medtem ko ga komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport ni podprla, so sporočili iz DS.