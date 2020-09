Računsko sodišče v reviziji: Institucije pri razvijanju bralne pismenosti otrok delno učinkovite

Ljubljana, 17. septembra - Računsko sodišče je izvedlo revizijo o bralni pismenosti otrok v obdobju med letoma 2014 in 2018. Pri tem je preverjalo učinkovitost štirih institucij pri razvijanju tega področja - ministrstev za izobraževanje in za kulturo ter zavoda za šolstvo in javne agencije za knjigo. Ocenilo je, da so bile delno učinkovite.