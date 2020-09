V Evropskem parlamentu na vizijo von der Leynove tako pozitivni odzivi kot kritike

Bruselj, 16. septembra - Poslanci Evropskega parlamenta so danes v razpravi podprli vizijo in cilje, ki jih je za bolj zeleno, zdravo in gospodarsko močno EU po pandemiji covida-19 predstavila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Poleg pohval pa so nanizali tudi številne kritike in opozorila, da trenutno stanje v EU ni razlog za pretiran optimizem.