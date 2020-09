V Italiji referendum o številu parlamentarcev in lokalne volitve

piše Maja Cerkovnik

Rim/Trst, 18. septembra - V Italiji bodo v nedeljo in ponedeljek lokalne volitve, na katerih bodo med drugim izbirali predsednike sedmih dežel. Sočasno bo potekal referendum o zmanjšanju števila parlamentarcev, zaradi česar bi lahko slovenska manjšina ostala brez svojih predstavnikov v Rimu. Volitve in referendum bi morali biti marca, a so jih zaradi pandemije preložili.