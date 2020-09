Veliko prekoračitev hitrosti na novih lokacijah merjenja hitrosti v Ljubljani

Ljubljana, 16. septembra - V Ljubljani so v okviru Evropskega tedna mobilnosti postavili dve novi ohišji za samodejno napravo merjenja hitrosti. Radarja so postavili na Cesti v Mestni log 45 in na Aljaževi ulici 45, kjer je omejitev hitrosti 30 kilometrov na uro. Od petka do ponedeljka so zabeležili več kot 3000 prekoračitev hitrosti, so sporočili iz ljubljanske občine.