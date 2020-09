Kitajska pozdravlja odločitev WTO glede ameriških carin

Ženeva, 16. septembra - Kitajska vlada je pozdravila odločitev Svetovne trgovinske organizacije (WTO), ki je v torek sporočila, da so dodatne ameriške carine na kitajsko blago v nasprotju s pravili mednarodne trgovine. Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejali na trgovinskem ministrstvu, gre za objektivno in pošteno odločitev.