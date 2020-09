Festival Stare trte z doživetji za manjše skupine

Maribor, 17. septembra - Festival Stare trte, ki se začne danes v Mariboru, bo postavil v ospredje vinsko-kulinarično in kulturno obarvana doživetja za manjše skupine in posameznike. Do nedelje bo ponujal sprehode s pokušinami, zaključil pa se bo s svečano trgatvijo najstarejše trte sveta in razglasitvijo nove Mariborske vinske kraljice.