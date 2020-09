Madonna bo režirala film o svojem življenju

New York, 16. septembra - Filmski studio Universal je razkril, da bo naslednji projekt pevke Madonne avtobiografski film, ki ga bo sama tudi režirala. Kariera 62-letne pevke se razteza prek štirih desetletij, ki so jih zaznamovali seks, religija in druge tabuizirane teme. Po njenih besedah bo v središču filma glasba, ki jo je v življenju vselej gnala naprej.