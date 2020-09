V francosko-italijanski operaciji proti mafiji aretirali 46 ljudi

Rim/Marseille, 15. septembra - Skoraj 600 policistov je v Franciji in Italiji danes v obsežni operaciji proti italijanski mafijski družini 'Ndrangheta in francoskim kriminalnim združbam aretiralo 46 ljudi. V središču preiskave je bilo tihotapljenje orožja in drog, poroča francoska tiskovna agencija AFP.