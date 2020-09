Piran, 15. septembra - Občina Piran je danes začela s sanacijo klifa pod tamkajšnjim župniščem. S tem bodo zaščitili temelje župnišča in celotno zgradbo, ki se ji erozija že več let nevarno približuje. Vsako leto odnese od dva do pet centimetrov pobočja, so pojasnili na občini.