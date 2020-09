Borrell v Evropskem parlamentu: Odnosi s Turčijo so na križišču

Bruselj, 15. septembra - Visoki zunanjepolitični predstavnik Evropske unije Josep Borrell meni, da so odnosi med EU in Turčijo na križišču. "To je trenutek zgodovinske prelomne točke," je v Evropskem parlamentu dejal Borrell in dodal, da je razplet odvisen od ravnanja turškega vodstva v prihodnjih dneh.