Julija približno enake plače kot junija

Ljubljana, 15. septembra - Povprečna plača v Sloveniji je bila julija podobna kot junija. Bistvenih sprememb ni bilo tudi zato, ker so v obeh omenjenih mesecih veljali enaki ukrepi, povezani z epidemijo covida-19. Delodajalci so lahko v obeh mesecih koristili subvencije za delo s skrajšanim delovnim časom in nadomestila za začasno čakanje na delo.