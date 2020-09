Arhiv Billa Wymana o Rolling Stonesih podrl rekorde na dražbi pri Julien's

Los Angeles, 15. septembra - Lastnina angleškega glasbenika Billa Wymana in njegov arhiv o skupini Rolling Stones sta konec tedna na dražbi pri avkcijski hiši Julien's podrla svetovne rekorde. Najvišjo ceno je dosegla bas kitara s kovčkom, ki jo je uporabljal Brian Jones. Prodali so jo za 704.000 dolarjev oziroma trikrat in pol več od ocenjenih 200.000 dolarjev.