V Izoli avgusta nov turistični rekord

Izola, 15. septembra - V Izoli so avgusta na področju turizma še izboljšali lanske rekordne rezultate in s tem dosegli najboljši osmi mesec doslej. Zabeležili so 30.128 gostov, ki so skupaj opravili 125.864 nočitev. V primerjavi s preteklim letom to predstavlja triodstotno povečanje števila gostov in šestodstotno povečanje števila prenočitev.