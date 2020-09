Danes glavna obravnava v sojenju trojici zaradi zasega heroina v koprskem pristanišču

Koper, 15. septembra - Na koprskem okrožnem sodišču se bo danes začela glavna obravnava v sojenju Arisu Alibašiću, Gregorju Setnikarji in Aleksandru Vettorazziju zaradi obtožb o tihotapljenju več kot 300 kilogramov heroina, ki so ga leta 2018 zasegli v koprskem pristanišču. Obtoženi so do zdaj krivdo zavrnili.