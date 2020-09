Tuje neposredne naložbe v Sloveniji lani višje za pet odstotkov

Ljubljana, 14. septembra - Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so konec lanskega leta znašale 16 milijard evrov in so se v primerjavi z letom prej povečale za 4,9 odstotka. Slovenske neposredne naložbe v tujino pa so se povečale za 8,7 odstotka na 6,6 milijarde evrov, v najnovejši publikaciji navaja Banka Slovenije.