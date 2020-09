Roglič in Pogačar na 107. Touru tekmujeta v svoji ligi

Lyon, 14. septembra - O novem velikem uspehu slovenskega kolesarstva na Tour de Franceu po nedeljski 15. etapi z dvojno zmago Tadeja Pogačarja in vodilnega na Touru Primoža Rogliča mednarodni mediji pišejo v presežnikih. Slovenija je precej spredaj v dvoboju s Kolumbijo. Roglič in Pogačar namreč tekmujeta v svoji ligi, so zapisali tudi pri nemški agenciji dpa.