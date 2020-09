Pahor ob obletnici Lipice izpostavil pomen lipicanca

Lipica, 13. septembra - V Lipici so danes slovesno obeležili 440. obletnico ustanovitve tamkajšnje kobilarne in reje lipicancev. Prireditve se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je v slavnostnem nagovoru poudaril, da je lipicanec eden ključnih simbolov Slovenije in slovenstva, s tem pa tudi del naše istovetnosti, so sporočili iz predsednikovega urada.